Всероссийское общество слепых подписало соглашение о сотрудничестве с аэропортом Домодедово

Всероссийское общество слепых (ВОС) и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали президент ВОС Владимир Сипкин и главный врач клиники DMEMED Сергей Махнев. Об этом сообщил заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Сергей Мальцев со ссылкой на пресс-службу ВОС.

В рамках соглашения стороны планируют повышать качество обслуживания пассажиров с нарушениями зрения и создать для них доступную среду. Для участников также провели ознакомительную экскурсию по аэропорту.

«Подписание соглашения стало частью системной работы аэропорта Домодедово по развитию инклюзивных решений для пассажиров с ограниченными возможностями», — отметили в сообщении.

Новое соглашение стало продолжением курса на социальную ориентированность. Подобные документы уже подписали с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Фондом помощи людям с деменцией и их семьями «Альцрус».

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