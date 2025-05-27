Таксистов, не знающих Москву, будут штрафовать на 5 тысяч рублей

Водителей такси, которые не прошли аттестацию на знание Москвы, будут штрафовать. Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Таксисты должны хорошо ориентироваться в городе: знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинские и образовательные учреждения, спорта и органов госвласти, а также дорогу к ним.

Водители должны знать, как действовать при ЧС, а также правила перевозки пассажиров и багажа.

Водители, не прошедшие аттестацию до 1 марта и ограниченные агрегатором к доступу к заказам, могут пройти тестирование в любой день.

Ранее сообщалось о том, что Путин утвердил новые требования к автомобилям такси.