Таксистов, не знающих Москву, будут штрафовать на 5 тысяч рублей
В Москве начнут штрафовать таксистов, не прошедших тест на знание города
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Водителей такси, которые не прошли аттестацию на знание Москвы, будут штрафовать. Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Таксисты должны хорошо ориентироваться в городе: знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинские и образовательные учреждения, спорта и органов госвласти, а также дорогу к ним.
Водители должны знать, как действовать при ЧС, а также правила перевозки пассажиров и багажа.
Водители, не прошедшие аттестацию до 1 марта и ограниченные агрегатором к доступу к заказам, могут пройти тестирование в любой день.
Ранее сообщалось о том, что Путин утвердил новые требования к автомобилям такси.