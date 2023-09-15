Таксисты Московской области могут получить помощь чат-бота «Анны»
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Чат-бот «Анна» помогает таксистам в Московской области получить ответы на самые популярные вопросы по таксомоторной деятельности, сообщили в областном Минтрансе.
В ведомстве уточнили, что чаще всего к виртуальному помощнику обращаются за консультацией о том, как получить разрешение на ведение деятельности, интересуются сроками рассмотрения заявлений, тем, как признать разрешение недействующим и не только.
Получить консультацию чат-бота можно здесь. Если помощник не может решить вопрос самостоятельно, она соединит таксиста со специалистом областного ведомства.
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