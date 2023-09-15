Таксисты Московской области могут получить помощь чат-бота «Анны»

Чат-бот «Анна» помогает таксистам в Московской области получить ответы на самые популярные вопросы по таксомоторной деятельности, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что чаще всего к виртуальному помощнику обращаются за консультацией о том, как получить разрешение на ведение деятельности, интересуются сроками рассмотрения заявлений, тем, как признать разрешение недействующим и не только.

Получить консультацию чат-бота можно здесь. Если помощник не может решить вопрос самостоятельно, она соединит таксиста со специалистом областного ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».