Таксисты Тюмени обманули жителей! Новогодние цены никто не хочет отменять

Жители Тюмени сообщают о сохранении завышенных тарифов на услуги такси после окончания новогодних праздников. По словам пассажиров, водители-частники, не работающие с крупными агрегаторами, продолжают использовать двойные тарифы, введенные в праздничный период, сообщает URA.RU.

Одна из горожанок привела пример: если ранее поездка от железнодорожного вокзала в заречные микрорайоны города обходилась примерно в 200 рублей, то сейчас за аналогичную поездку водители запрашивают около 400 рублей. В качестве причины сохранения высокого ценника водители ссылаются на не снизившуюся после праздников стоимость бензина.

Автоэксперт Дмитрий Демин прокомментировал ситуацию, предположив, что водителям все же придется скорректировать цены в сторону снижения для сохранения клиентов. В противном случае, по его мнению, пассажиры могут полностью перейти к услугам агрегаторов такси. Эксперт также отметил, что и крупные перевозочные компании в последнее время практикуют работу с повышенными коэффициентами.

