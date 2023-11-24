Таксисты в Подмосковье могут получить консультацию в чат-боте «Анна»

Таксисты Подмосковья могут получить консультацию на тему таксомоторной деятельности в чат-боте «Анна». Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве отметили, что сервис позволит значительно сократить временные затраты на решение вопросов. Если нужного ответа нет, виртуальный помощник соединит со специалистом областного ведомства. Чаще всего у таксистов возникают вопросы о том, как подать заявление, какую услугу выбрать для получения разрешения и как аннулировать разрешение. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

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