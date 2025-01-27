Талибы запретили 500 студентам ехать на учебу в Россию

Министерство высшего образования Афганистана, сформированное движением «Талибан»*, запретило 500 студентам уезжать в Россию, чтобы получить там образование. Об этом сообщает издание «Хашт-е Собх».

Исламисты обвиняют российские вузы в том, что они меняют взгляды молодых людей, которые уезжают на учебу мусульманами, а приезжают коммунистами.

Речь идет о молодых людях, которые в прошлом году успешно выдержали экзамены в российские университеты. Они должны были приступить к учебе в сентябре 2024 года, однако власти Афганистана приостановили обработку их документов.

Представитель Российского дома науки и культуры заявил, что проблема не на стороне России, а была создана «Талибаном» и до сих пор не решена.

Ранее сообщалось о том, что талибы отказались вернуть США их военный арсенал.

*запрещенная в России террористическая организация.