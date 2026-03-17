Талый снег бьет по аллергикам: врач дала рекомендации страдальцам весны

Весна приносит аллергикам не только долгожданное тепло, но и целый букет проблем. В воздухе появляется пыльца, активизируются плесневые грибы, а из тающего снега высвобождаются накопленные за зиму химические вещества. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» , какие аллергены подстерегают горожан весной и как защитить организм в этот непростой период.

С наступлением тепла аллергикам приходится непросто. В атмосфере начинают циркулировать пыльца орешника, кустарников, березы. Она способна перемещаться на огромные расстояния, преодолевая до тысячи километров в зависимости от ветра. Поэтому спрятаться от нее практически невозможно.

Круглогодично в воздухе присутствуют и споры плесневых грибов. Они обитают на влажных поверхностях в помещениях, на фасадах зданий, в сырой прелой листве. С приходом тепла их активность усиливается в разы.

Но главная весенняя опасность кроется в тающем снегу. Городские сугробы за зиму накапливают тяжелые металлы и различные химические загрязнения. При таянии они превращаются в агрессивную среду, которая повреждает защитный барьер кожи. В ветреную погоду эти вещества поднимаются в воздух, попадают в дыхательные пути и вызывают воспаление у чувствительных людей.

Лечить аллергию непросто. Если против пыльцы существует специфическая иммунотерапия, то вакцины от плесневых грибов пока не создано. В таких случаях врачи применяют аутолимфоцитотерапию — метод, использующий собственные иммунные клетки пациента. Он разработан давно и успешно применяется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

Чтобы пережить весну без мучений, аллергикам стоит соблюдать простые правила. После каждой прогулки нужно принимать душ, чтобы смыть осевшие на коже аллергены. Важно препятствовать любому контакту с раздражителями: носить защитные маски и очки, чаще делать влажную уборку дома.

Врачи напоминают: аллергия возникает не из-за самих факторов окружающей среды, а из-за сбоя в работе иммунитета. Пыльца и плесень безопасны для большинства людей. Опасны они лишь для тех, у кого есть индивидуальная чувствительность. Поэтому при первых признаках заболевания необходимо пройти обследование и подобрать правильную стратегию лечения.

