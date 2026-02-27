Тампон-убийца: жительница Подмосковья на 90 дней забыла об инородном предмете внутри себя

Тампоны считаются удобными, практичными и при правильном использовании безопасными для миллионов современных женщин. Но есть одно большое «но»: нарушения элементарных правил могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. О «чудачествах» пациенток и их жутких последствиях рассказала REGIONS заведующая женской консультацией Красногорской клинической больницы Мария Стратонова.

В практике врачей ККБ случаи бывают разные. Недавно в приемное отделение обратилась 21-летняя девушка с жалобой, которая может показаться курьезной, если бы не была такой опасной: она сутки не могла самостоятельно извлечь тампон. Медики оперативно помогли пациентке. Но бывает и хуже.

Так, врачи женской консультации сталкивались и с более шокирующим случаем: одна пациентка пришла на плановый профилактический осмотр, и внутри нее обнаружился тампон, который пробыл там целых три месяца. Женщина просто забыла о нем. Инородное тело извлекли.

«Забытый в организме тампон, особенно если он находится там длительное время, становится благоприятной средой для размножения патогенных бактерий. Это может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем», — поясняет Мария Стратонова.

По словам Стратоновой, самое страшное последствие такой забывчивости — синдром токсического шока (СТШ). Это редкое, но потенциально смертельное состояние, вызванное токсинами бактерий, размножающихся на тампоне. Симптомы похожи на тяжелый грипп: высокая температура, сыпь, падение давления, рвота и диарея.

Но и это не все. Длительное пребывание инородного тела провоцирует инфекции, которые могут перекинуться на матку, трубы и яичники. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) грозят хроническими болями, бесплодием и внематочной беременностью. Нарушение микрофлоры ведет к молочнице и бактериальному вагинозу, а постоянное трение способно вызвать эрозию шейки матки.

Врачи призывают женщин не стесняться и не тянуть.

«В случае возникновения любых дискомфортных ощущений или подозрений на проблемы, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Не стоит стесняться или откладывать визит к врачу — ваше здоровье превыше всего», — подчеркнула Мария Стратонова.

