О боевых подвигах доброволец по прозвищу Татарин рассказывает неохотно. Обстановка на передовой такая, что никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту, поэтому бойцы иногда вспоминают о прошедших наступлениях: «Надо было смелее пойти» или «Знали бы мы, что в той свиноферме». Но история не знает сослагательного наклонения.

Спустя несколько месяцев после триумфального взятия одного села в ДНР Татарин волею судьбы вернулся обратно. Теперь он уже новыми глазами глядел на знакомые места.

«Сейчас на улицах дети гуляют, все спокойно, а тогда все сидели по подвалам. На свиноферме прятали склад с оружием, а в нескольких местах стояли блокпосты ВСУ. Мы тогда не особенно опытные были и, как выяснилось потом, у нас был один из немногих комбатов, который лично участвовал в танковом батальоне и руководил, сидя в танке», — говорит Татарин журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник отметил, что, хотя украинцы и пытались контратаковать и «шикарно все обстреливали», довольно быстро российские войска смогли взять населенный пункт. Когда ВСУшники поняли, что придется отступать, они ограбили аптеку: вынесли буквально все. А потом подорвали, добавляет доброволец.

«Если магазины были закрыты, то танками вырывали двери и забирали оттуда алкоголь, сигареты и провизию. Разбивали банкоматы. Люди говорили, что у них забирали даже машины, чтобы было, на чем везти награбленное, и было, на чем удрать. Военную-то технику побросали», — рассказывает боец.

Все это Татарин и его товарищи выяснили, когда уже приехали на место после отхода противника и хотели купить в аптеках лекарства, чтобы помочь населению. Однако ничего не осталось, украинцы взорвали многие торговые точки, добавляет доброволец.

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