Танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Танкисты Центрального военного округа ВС РФ провели успешную атаку на Краснолиманском направлении в Донбассе, уничтожив значительные позиции украинских войск, информирует пресс-служба российского Минобороны.

Отмечается, что координаты целей российские танковые экипажи Т-90М «Прорыв» получали от разведгруппы «Айгир» в режиме реального времени. Это стало серьезным подспорьем в проведении операции.

«Боевые задачи в составе экипажей танков Т-90М «Прорыв» выполняли военнослужащие башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина. Координаты целей с передовой в режиме реального времени передавали военнослужащие разведгруппы "Айгир"», — отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что обстрел разведанного района в Серебрянском лесничестве велся с закрытых позиций. В результате чего удалось ликвидировать ряд позиций ВСУ и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ получит до конца года первые морские дроны, которые начнут применять в зоне СВО.