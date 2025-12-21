Танцоры из Подольска завоевали пять наград на всероссийском фестивале «Танцующая страна»

Хореографическая студия «Подольчане» из Дома культуры имени Карла Маркса блестяще завершила год, совершив настоящий прорыв на столичной сцене.

Коллектив под руководством хореографов Ольги Бобылевой и Анастасии Самсоновой 20 декабря принял участие в I Всероссийском конкурсе-фестивале «Танцующая страна» в Москве, где представил на суд профессионального жюри пять различных постановок.

Результат превзошел все ожидания: подольские танцоры завоевали четыре высших звания лауреата I степени и одну награду лауреата II степени, продемонстрировав не только безупречную технику, но и высокий художественный уровень своих номеров.

Этот успех — не случайность, а закономерный итог системной работы педагогов и упорных тренировок самих артистов. Триумф на всероссийском уровне является мощным стимулом для дальнейшего развития как для самих юных танцоров, так и для всей культурной среды Подольска. Он доказывает, что качественное дополнительное образование и серьезная подготовка в муниципальных учреждениях культуры могут конкурировать со столичными школами.

Следующий этап для коллектива — подтвердить свой высокий статус на новых конкурсах и, возможно, завоевать право представлять Россию на международных фестивалях.

Ранее сообщалось, что в Подольске творческие коллективы ДК «Октябрь» представили зрителям балет-феерию «Фея кукол».