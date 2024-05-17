Танцы Ксении Собчак в стиле Бритни Спирс вызвали вопросы о здоровье ведущей

Светскую львицу Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой и Бритни Сприс за странные танцы, которые ведущая без стеснения выложила в сеть.

Блондинка Ксения Собчак любит собирать образы, а также хвастаться ими на публику. Чего только стоит ее выгул брендовой сумки за миллион рублей. Недавно львица в очередной раз продемонстрировала свое пристрастие к моде. Правда, для этого звезда выбрала формат короткого ролика, где от души станцевала в черной юбке и перьевой блузке болотного цвета.

В комментариях собралось немало хейтеров. Многие отметили, что Собчак похожа на сосредоточие фотографий Волочковой, другие сравнили ведущую с Бритни Спирс. Некоторые задались вопросом о ментальном здоровье «Кровавой барыни».

Ранее сообщалось, что репер Vacio покинул Россию после обещания отслужить в армии. Его он дал, когда был задержал силовиками после голой вечеринки Ивлеевой. Собчак также была среди гостей, но в отличие от Киркорова и Лолиты, вышла сухой из воды.