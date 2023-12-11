Тарас Ефимов передал 15 кг парафина волонтерам Центра поддержки семей участников СВО в Балашихе

«Мы каждый день на связи с семьями участников СВО. Наступили морозы и нашим бойцам необходимо больше окопных свечей, которые долго горят, дают тепло, на них можно вскипятить воду, просушить вещи. Наш вклад пока небольшой, по сравнению с той работой, которая проводится большими волонтерскими сообществами, но наши ребята стараются», — сообщила Юлия Степанова.