Тарас Ефимов передал 15 кг парафина волонтерам Центра поддержки семей участников СВО в Балашихе
Фото: [Алексей Кашпуров]
Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов провел встречу с волонтерами Центра поддержки семей участников специальной военной операции в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
Отмечается, что парламентарий передал пятнадцать килограммов парафина волонтерам и уточнил, какая еще нужна помощь активистам.
«Мы каждый день на связи с семьями участников СВО. Наступили морозы и нашим бойцам необходимо больше окопных свечей, которые долго горят, дают тепло, на них можно вскипятить воду, просушить вещи. Наш вклад пока небольшой, по сравнению с той работой, которая проводится большими волонтерскими сообществами, но наши ребята стараются», — сообщила Юлия Степанова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.