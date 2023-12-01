Тарас Ефимов передал игрушки для детей в «Добрую комнату» поликлиники Реутова

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с руководителем исполкома реутовского отделения партии «Единая Россия» Дамиром Делевировым и активистами «Молодой Гвардии» передали наборы для творчества, фломастеры, магнитные конструкторы и игрушки для самых маленьких в «Добрую комнату» детского отделения поликлиники №2 в Реутове.

«Партийцы передают в городские учреждения здравоохранения, в том числе, где созданы «Добрые комнаты» для маленьких пациентов все, что нужно детям для нескучного пребывания во время лечения или посещения врачей. Это хорошая практика, к которой сегодня присоединились уже сотни человек», — отметил областной депутат.

Он пожелал маленьким пациентам и их родителям скорейшего выздоровления и обсудил с главным врачом ЦГКБ Реутова Александром Алексеевым планы по организации еще одной «Доброй комнаты» в детской поликлинике на улице Садовый проезд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье продолжают активно осуществлять работу по модернизации первичного звена и стационаров.