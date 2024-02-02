Тарасова ответила на обвинения в романе с Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» София Тарасова стала невольной участницей скандала: ее обвинили в том, что она увела Константина Меладзе у Веры Брежневой. Однако певица решила прекратить слухи и откровенно ответила злопыхателям, пишет издание «Утро.ру» .

Мнения об отношениях Брежневой и Меладзе несколько разошлись. Одни считают, что виновата «любовница» СофияТарасова, а другие уверены, что произошедшее — эффект бумеранга. Дело в том, что исполнительница хита «Любовь спасет мир» сама когда-то увела Константина из семьи. Тарасова записала песню с продюсером, после чего и поползли нехорошие слухи.

В интервью Тарасова ответила, что Меладзе для нее учитель, наставник и деловой партнер, но ничего большего.

«Для меня он – талантливый и гениальный композитор», — отметила артистка.

Отметим, что у Тарасовой есть возлюбленный, с которым она периодически показывается в личном блоге. Сейчас девушка занимается своим творчеством и старается не обращать внимания на сплетников.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева уехала из России, а вскоре обратилась к поклонникам из солнечного Майями.