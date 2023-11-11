Таркосалинского спасателя посмертно наградили орденом Мужества после гибели в зоне СВО

В пресс-службе Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о том, что спасатель из Тарко-Сале погиб в зоне СВО. Известно, что танк с военнослужащими попал под обстрел. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , боец Максим Назаров получил орден Мужества посмертно.

Молодой человек, как и многие местные жители города Тарко-Сале, закончил школу и отправился учиться в колледж. Затем парень отслужил в армии, а после добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции.

Уже через три месяца Максим Назаров увиделся со своей семьей, уйдя в отпуск. Однако, его жизнь скоропостижно оборвалась во время обстрела дронами. Уточняется, что вместе с ямальцем в тот момент погибли еще три солдата.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Ленинском городском округе вручили награды семьям погибших бойцов.