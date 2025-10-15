ТАСС: Бойцы ВСУ навсегда пропадают в Садках Сумской области, как в черной дыре
«Черная дыра» в зоне СВО заставляет бойцов ВСУ пропадать навсегда
Фото: [соцсети]
В селе Садки Сумской области, по информации источника ТАСС в силовых структурах РФ, бойцы Вооруженных сил Украины исчезают бесследно. Это место в зоне специальной военной операции получило неофициальное название «черной дыры».
Родственники бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ стали сообщать о пропаже военных подразделений в районе Садки.
«Отметим, что этот населенный пункт уже давно является своеобразной "черной дырой" для украинской армии», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Кадыров заявил, что Чечня в зону СВО направила почти 23 тысячи добровольцев.