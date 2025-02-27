ТАСС: более 50 закрытых магазинов сети «Светофор» возобновят работу

После инспекций Роспотребнадзора более полусотни торговых точек сети «Светофор» временно приостановили свою работу. Как сообщила ТАСС Елена Захаренко, руководитель сети «Светофор» в Центральном федеральном округе, все они снова откроются после выполнения необходимых предписаний.

Захаренко подчеркнула, что вскоре все временно закрытые магазины возобновят свою обычную деятельность. По словам директора сети «Светофор» в ЦФО, некоторые СМИ ошибочно интерпретируют закрытие убыточных магазинов как результат проверок Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что закрытие нерентабельных точек — это запланированный процесс, начавшийся еще 1 января и не связанный с проверками. На месте закрытых магазинов вскоре открываются новые.

Захаренко отметила, что столь масштабная проверка сети «Светофор» проводится впервые и охватывает все магазины по всей стране. По ее словам, некоторые нарушения допускают неоднозначное толкование. Она также подчеркнула, что остаточный срок годности товаров в магазинах составляет не менее 70%, и это условие остается неизменным.

Также стало известно, что два магазина сети «Светофор» в Краснодарском крае были закрыты на неделю из-за нарушений санитарных норм, как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после проверок изъял 300 тонн продукции из магазинов «Светофора».