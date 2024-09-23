ТАСС: члены семьи таджиков, что продали нападавшим на «Крокус» машину, знали о готовящемся теракте

Продавшие тот самый роковой автомобиль Renault Symbol члены семьи Исломовых из Таджикистана, что были следствием признаны непосредственным участникам нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», прекрасно знали о планирующемся преступлении. На это со ссылкой на решение Басманного суда о продлении ареста обвиняемым указывает ТАСС.

Напомним, как стало известно в ходе расследования, члены семьи Исломовых продали исполнителям теракта машину, а Алишер Касимов сдавал преступникам свою квартиру.

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-розыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — цитирует ТАСС материалы уголовного дела.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» случился 22 марта 2024 года. Ворвавшиеся в здание террористы открыли огонь из автоматического оружия по мирным гражданам, а после подожгли зрительный зал. В результате произошедшего погибли 145 человек, множество пострадали и были размещены в больницах.

В воскресенье, 22 сентября, спустя полгода после трагедии, в Павшиной пойме в Красногорске Московской области прошла панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Никольский собор, в котором прошла панихида, был выбран не случайно. Именно там с 22 марта нынешнего года был размещен церковный штаб помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что Crocus Group начала выплаты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».