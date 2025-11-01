На Харьковском направлении российская сторона успешно предотвратила операцию Вооруженных сил Украины, как информирует ТАСС , ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Военные ВСУ, пытавшиеся вызволить своих командиров из окружения, были полностью уничтожены. Министерство обороны Российской Федерации пока не дало комментариев по этому поводу.

В то же время, согласно информации от источника агентства, российские разведчики заранее обнаружили передвижение вражеских сил. Военнослужащие ВСУ использовали квадроциклы для скрытного маневрирования. Эти данные были оперативно переданы российским подразделениям беспилотной авиации.

«На Харьковском направлении российские дроноводы уничтожили украинских военнослужащих, которые должны были вывести из окружения группу офицеров ВСУ», — сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сложили оружие на Харьковском направлении после прочтения листовок, сброшенных с самолета.