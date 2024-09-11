ТАСС: имущество экс-главного нарколога Минздрава России Брюна арестовано

Имущество экс-главного нарколога российского Минздрава Евгения Брюна, которого следствие обвиняет в хищениях бюджетных средств, арестовано. Такое решение, как информирует ТАСС, вынес Кузьминский суд Москвы.

Также сообщается, что арест на имущество внесен и в отношении бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. Указанные персоны также являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе Якушева, Копорова, наложен арест», — сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В августе 2022 года экс-главный нарколог России Евгений Брюн был обвинен следствием в крупных хищениях бюджетных денег у департамента здравоохранения Москвы. По версии правоохранителей, фигурант организовал по завышенным ценам поставки медицинских изделий для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ». Нанесенный госказне ущерб составил порядка 20 млн рублей. Сам Брюн свою вину в содеянном до сих пор так и не признал.

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