ТАСС: из магазина в Зеленоградске «уволили» кота Сергея
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В Зеленоградске, что под Калининградом, жители рассказали историю кота Сергея, «уволенного» из магазина. Подробности приводит издание ТАСС вечером среды, 10 января.
Город Зеленоградск известен не только тем, что расположен на берегу Балтийского моря и является городом-курортом, но и обилием котов – как живых, так и скульптурных. Стены Зеленоградска украшены граффити с кошками, там даже есть музей. История с котом Сергеем произошла недавно, но уже обидела местных жителей – четвероногий прибился к сотрудникам продуктового несколько лет назад, а стал полноправной штатной единицей. Ему сделали там лежанку, обустроили рабочее место – Сергей умел привлекать посетителей.
Но кто-то анонимно пожаловался в Роспотребнадзор на наличие кота в магазине, и ведомство вынуждено было отреагировать предписанием кота убрать. На данный момент четвероногий Сергей живет дома у руководителя магазина, а вопрос с тем, можно ли организовать коту безопасную и не нарушающую закона зону в этом магазине, остается открытым.