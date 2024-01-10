ТАСС: из магазина в Зеленоградске «уволили» кота Сергея

Город Зеленоградск известен не только тем, что расположен на берегу Балтийского моря и является городом-курортом, но и обилием котов – как живых, так и скульптурных. Стены Зеленоградска украшены граффити с кошками, там даже есть музей. История с котом Сергеем произошла недавно, но уже обидела местных жителей – четвероногий прибился к сотрудникам продуктового несколько лет назад, а стал полноправной штатной единицей. Ему сделали там лежанку, обустроили рабочее место – Сергей умел привлекать посетителей.

Но кто-то анонимно пожаловался в Роспотребнадзор на наличие кота в магазине, и ведомство вынуждено было отреагировать предписанием кота убрать. На данный момент четвероногий Сергей живет дома у руководителя магазина, а вопрос с тем, можно ли организовать коту безопасную и не нарушающую закона зону в этом магазине, остается открытым.