ТАСС: летевший из Москвы Airbus экстренно посадили в Минводах

Пассажирский борт Airbus, следовавший по маршруту из Москвы в Сочи, был вынужден совершить посадку в аэропорту города Минеральные Воды в Ставропольском крае, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Согласно предварительной информации, приземление самолета произошло успешно.

Инцидент комментирует также «Интерфакс». По данным агентства, экипаж Airbus A-321 подал сигнал бедствия, пролетая над Кисловодском. Диспетчеры разрешили экстренную посадку на ближайшем аэродроме.

«Самолет изменил курс и совершил посадку. Предварительно, причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности, — приводится в сообщении.

Информации о пострадавших не пока не поступало. Известно, что пассажиры уже покинули самолет. На месте работают службы аэропорта Минеральные воды.

Ранее сообщалось о том, что американские власти испугались отправлять на территорию Украины персонал для обслуживания истребителей F-16. Подобный вариант развития событий был заблокирован после данных, полученных от разведчиков. По всей видимости, за техникой будут следить подрядчики, которых придется искать где-то на стороне.