WSJ: США испугались отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16

Администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена отказалась от идеи направлять на Украину для обслуживания истребителей F-16 американских инструкторов и гражданский персонал, пишет Wall Street Journal.

Как рассказали изданию близкие к ситуации источники, отказ обусловлен серьезными опасениями за их безопасность.

«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, совет нацбезопасности рассмотрел это предложение, однако разведывательное сообщество сочло это слишком рискованным», — говорится в публикации.

Что до обслуживания передаваемой Киеву авиатехники, то, судя по всему, Вашингтон решил передать это право европейским подрядчикам.

Ранее сообщалось, что все переданные ВСУ американские истребители F-16 уязвимы перед российской ПВО.