ТАСС: напавшему на школу в Курске подростку предъявили обвинение

Несовершеннолетнему, который совершил нападение на учебное заведение в Курске 10 января, предъявили обвинение в попытке совершения террористического акта. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Курской области.

В ходе происшествия несовершеннолетний молодой человек, которому на момент инцидента было 16 лет, нанёс ущерб стеклянным поверхностям входной двери образовательного учреждения. Также он оставил у входа сумку, в которой находились два ножа и ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Кроме того, он повредил стёкла припаркованного рядом автомобиля, используя для этого молоток. В результате инцидента никто не пострадал, однако было возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Сообщается, что следствие будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения юноши под стражу и препровождения его в СИЗО на время расследования.

«Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сказал собеседник агентства из пресс-службы управления СК.

Ранее сообщалось, что в школах Белгородской области пройдут проверки после инцидента в Курске.