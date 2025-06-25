ТАСС: организаторы теракта в «Крокусе» обещали исполнителям по 1 млн рублей

Организаторы мартовского террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли люди, посулили исполнителям преступления внушительное денежное вознаграждение в размере около 1 млн рублей. Один из них, в частности, предпочел в качестве оплаты автомобиль, стоимость которого не превышала указанную сумму. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось информационное агентство ТАСС.

Согласно информации, предоставленной одним из четырех участников теракта, 26-летним Шамсидином Фаридуни, он получил ровно половину от обещанного вознаграждения за свое участие в преступлении. Об этом он сообщил в своих показаниях.

«По указанию Сайфулло (псевдоним куратора террористов — прим. ред.) мы должны были зайти в концертный зал, где [должны были] расстрелять максимальное количество людей, кроме детей, за что [он] гарантировал лично мне денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей», — рассказал террорист.

В общей сложности он получил от Сайфулло на свой банковский счёт в Сбербанке около 500 тысяч рублей. Эти деньги были использованы для покупки автомобиля, аренды квартиры, а также для оплаты продуктов питания и одежды, как следует из документов.

Игорь Трунов, адвокат, который представляет интересы 95 пострадавших, рассказал, что террорист Далерджон Мирзоев не получил прямого денежного вознаграждения. Однако ему были компенсированы расходы на перелет, аренду жилья и питание. В качестве компенсации он получил машину за 364 тысячи рублей.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года, непосредственно перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», террористы открыли огонь по посетителям. Впоследствии в здании возник пожар. По последним данным, трагический инцидент унес жизни 144 человек.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил на четыре месяца арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе».