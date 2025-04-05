ТАСС: сотрудники охраны «Крокус сити» в момент нападения были безоружны

Сотрудник концертного комплекса «Крокус Сити Холл», расположенного в Московской области, сообщил, что охранники, находившиеся на мероприятии в момент нападения террористов, не были вооружены, поскольку не имели на это права. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление представителя компании «Крокус интернэшнл».

Он заявил, что и сотрудники охраны, и организация, отвечавшая за безопасность на мероприятии, действовали в рамках закона.

«Никакой закон о террористической защищенности объекта не подразумевает использование охраной огнестрельного оружия», — сказал он.

В то же время Владимир Трофимов, представляющий интересы истца, отметил, что сотрудники частных охранных предприятий теоретически могут быть вооружены огнестрельным оружием на подобных мероприятиях после прохождения специальной процедуры.

«Мы понимаем, что для того, чтобы охранник имел при себе огнестрельное оружие, он должен иметь высокий класс квалификации, должен каждый год проходить лицензирование… Это уже вопрос о том, насколько сам „Крокус сити“ был заинтересован в том, чтобы его территорию охраняли вооруженные охранники», — сказал он.

Трофимов убежден, использование охранниками огнестрельного оружия могло оказать влияние на ход событий во время нападения террористов на людей.

Напомним, что 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл, расположенном в подмосковном Красногорске, был совершен террористический акт. Вооруженные злоумышленники открыли огонь по посетителям и устроили поджог, в результате чего погибло 145 человек.

Ранее сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» не успеют передать в суд к годовщине трагедии.