ТАСС: ВСУ начали отходить с Донбасса на границу Днепропетровской области

В срочном порядке украинские войска перемещаются к основной линии обороны на границе Днепропетровской области, вблизи населённого пункта Красноармейск (Покровск). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от источника в российских силовых ведомствах.

Как сообщил источник, украинские вооружённые силы в срочном порядке перемещают свои силы в юго-западном направлении от Красноармейска, в районы населённых пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка.

«Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», — рассказали в силовых структурах.

Кроме того, появилась информация о том, что украинские военные укрепляют свои позиции в окрестностях Троицкого и Великомихайловки в Днепропетровской области. Вероятно, это связано с внушительными успехами россиян в Курахове, под Покровском и в Великой Новоселовке.

Ранее сообщалось, что в Курахово в ДНР группа ВСУ пряталась от дронов в трансформаторной будке.