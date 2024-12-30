ТАСС: ВСУ начали отходить с Донбасса на границу Днепропетровской области
Фото: [flickr.com]
В срочном порядке украинские войска перемещаются к основной линии обороны на границе Днепропетровской области, вблизи населённого пункта Красноармейск (Покровск). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от источника в российских силовых ведомствах.
Как сообщил источник, украинские вооружённые силы в срочном порядке перемещают свои силы в юго-западном направлении от Красноармейска, в районы населённых пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка.
«Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», — рассказали в силовых структурах.
Кроме того, появилась информация о том, что украинские военные укрепляют свои позиции в окрестностях Троицкого и Великомихайловки в Днепропетровской области. Вероятно, это связано с внушительными успехами россиян в Курахове, под Покровском и в Великой Новоселовке.
Ранее сообщалось, что в Курахово в ДНР группа ВСУ пряталась от дронов в трансформаторной будке.