Об этом сообщает РИА Новости.

Российский боец с позывным «Печорин» рассказал, как ему удалось выбить группу ВСУ из многоэтажного дома в Курахово.

Укронацисты прятались в многоэтажке, пытаясь сдержать наступление штурмовиков «Южной» группировки ВС РФ.

После первого удара по зданию, они перепрятались. Затем последовало еще пять ударов.

Лишь после шести точных попаданий группа ВСУ покинула дом, решив спрятаться в трансформаторной будке.

Туда «Печорин» и отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивным зарядом).

Отмечается, что взятие Курахово позволит ВС РФ продвигаться дальше к западной границе Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось о том, что хуситы уничтожили американский беспилотник стоимостью в $30 млн над Йеменом.