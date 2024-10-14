Татарскую партию «Возрождение» внесли в реестр террористов и экстремистов

Общественное объединение Татарская народная партия «Возрождение» (Яӊарыш Татар Халык Партиясе) было занесено в реестр экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга, актуализированный список размещен на сайте ведомства.

Кроме того, в этот список попали участники «Легиона «Свобода России» (данная организация признана террористической и запрещена в России) — Петр Красько и Максим Григорьев.

В августе Верховный суд Татарстана квалифицировал Татарскую народную партию «Возрождение» как экстремистское объединение и запретил ее деятельность на территории страны.

Активисты данного движения занимались подпольной сепаратистской работой, целью которой было дестабилизировать обстановку в республике.

В частности, они создали Telegram-канал, в котором призывали к отделению Татарстана от России и осуществлению террористических актов, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги государственных учреждений и объектов железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что экс-телеведущая канала «Россия 1» Курбангалеева объявлена в международный розыск.