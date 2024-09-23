Татьяна Бакальчук изменила название своего телеграм-канала на «Татьяна Ким»

В понедельник, 23 сентября, Татьяна Бакальчук рассказала в своем телеграм-канале о том, что возвращается к своей девичьей фамилии. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

«Лучший выбор — всегда оставаться собой. Ваша Татьяна (сегодня снова) Ким», — отметила бизнес-леди.

Соосновательница Wildberries поделилась новостью о смене фамилии, выбрав в качестве сопровождения песню Виктора Цоя, но вскоре изменила свое решение и удалила сообщение.

По имеющейся информации, процесс официального изменения фамилии уже начат. Основательница онлайн-ретейлера Wildberries подала иск в суд на развод с Владиславом Бакальчуком.

Ранее сообщалось, что 30 фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberries арестованы.