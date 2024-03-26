Татьяна Москалькова и Ирина Фаевская посетили филиал фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказали федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой о работе филиала фонда, где также организован центр помощи пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall.

В рамках визита уполномоченные пообщались с работниками филиала и центра, психологами и волонтерами. В общей сложности в центр поступило около двух тысяч вопросов, в том числе две с половиной сотни — очно.

Как отметила Москалькова, фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку ветеранам СВО. В аппарат омбудсмена поступает много обращений по этому направлению, поэтому было принято решение о кооперации в решении этих проблем.

Теракт произошел вечером в пятницу перед выступлением группы «Пикник». Согласно последней официальной информации, его жертвами стали 139 человек.