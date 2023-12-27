Татьяна Навка раскрыла, за кого проголосует на президентских выборах в 2024 году

Глава государства должен задавать верное политическое направление, следовать пути развития инфраструктуры, экономики, спортивной сферы. Последнее особенно важно для Татьяны Навки. Она призналась, что давно видит изменения в России в положительную сторону. По ее мнению, такого прогресса не удалось бы достичь без Владимира Путина, который собирается переизбираться в 2024 году, сообщает gazetametro.ru.

«Я, конечно же, поддерживаю Владимира Владимировича в выдвижении в качестве кандидата в президенты на новый срок на выборах в 2024 году», — рассказала Навка.

Особенно супруга Дмитрия Пескова довольна тем, что сейчас в стране большое внимание уделяется спортивному развитию детей, ведь именно это взращивает здоровую нацию и будущих чемпионов РФ.

Отметим, что выдвижение Владимира Путина на новый срок также недавно поддержали мастер спорта по хоккею Александр Якушев, некоторые артисты, а также депутаты от нескольких партий.

Ранее сообщалось, что артист Ярослав Дронов (SHAMAN) согласился стать доверенным лицом Путина.