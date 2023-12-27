Татьяна Навка раскрыла, за кого проголосует на президентских выборах в 2024 году
Фото: [© Рамиль Ситдиков / РИА Новости]
Олимпийская чемпионка уже определила лучшую кандидатуру на пост президента России.
Глава государства должен задавать верное политическое направление, следовать пути развития инфраструктуры, экономики, спортивной сферы. Последнее особенно важно для Татьяны Навки. Она призналась, что давно видит изменения в России в положительную сторону. По ее мнению, такого прогресса не удалось бы достичь без Владимира Путина, который собирается переизбираться в 2024 году, сообщает gazetametro.ru.
«Я, конечно же, поддерживаю Владимира Владимировича в выдвижении в качестве кандидата в президенты на новый срок на выборах в 2024 году», — рассказала Навка.
Особенно супруга Дмитрия Пескова довольна тем, что сейчас в стране большое внимание уделяется спортивному развитию детей, ведь именно это взращивает здоровую нацию и будущих чемпионов РФ.
Отметим, что выдвижение Владимира Путина на новый срок также недавно поддержали мастер спорта по хоккею Александр Якушев, некоторые артисты, а также депутаты от нескольких партий.
Ранее сообщалось, что артист Ярослав Дронов (SHAMAN) согласился стать доверенным лицом Путина.