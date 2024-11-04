«Татнефть» потребовала взыскать с АО «Туполев» 5,6 млрд рублей

ПАО «Татнефть» подало иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с АО «Туполев» и Казанского авиационного завода им. Горбунова 5,6 млрд рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел, сообщает «Интерфакс».

Заявление от компании «Татнефть» поступило в суд 1 ноября. Оно относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

В чем именно заключаются претензии компании, пока неизвестно.

«Татнефть» была основана в 1950 году. Она входит в топ-5 крупнейших нефтяных компаний России.

Ранее сообщалось о том, что сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании превысила 13,8 млрд рублей.