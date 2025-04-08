Тбилисский суд постановил взыскать залог с экс-министра обороны Грузии

Согласно информации, опубликованной во вторник, 8 апреля, в местных новостных изданиях, Тбилисский городской суд постановил взыскать с бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили залог в размере 20 тыс. лари (эквивалентно $7,2 тыс.).

Причиной такого решения стала неявка Окруашвили на заседание временной парламентской комиссии, занимающейся расследованием предполагаемых преступных действий должностных лиц в период с 2003 по 2012 год.

Прокуратура ходатайствовала о запрете Окруашвили покидать пределы Грузии, и данное ходатайство было удовлетворено.

Бывшему главе оборонного ведомства предъявлены обвинения, основанные на статье 349 Уголовного кодекса Грузии, касающейся «неисполнения требований временной следственной комиссии парламента Грузии». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что Грузия собралась вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны.