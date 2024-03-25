ТД «Пассаж» в Петербурге эвакуировали из-за угрозы минирования

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что торговый дом «Пассаж» срочно эвакуировали из-за сообщения о бомбе. К месту стянулись оперативники и экстренные службы.

Торговое здание находится на Невском проспекте. Впервые об эвакуации сообщили посетители в Сети, а позже информацию подтвердили и в органах.

Как и положено, на месте стали работать экстренные службы и силовики. Однако после проверки информация о минировании не подтвердилась. Угрозы жизни и здоровью граждан в «Пассаже» нет.

Таким образом, сообщение о бомбе в здании оказалось ложным. Сейчас подобные сообщения воспринимаются особенно остро после теракта в красногорском «Крокусе». В ходе этого нападения и пожара погибло 144 человека, а почти 190 пострадали. Некоторые до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали запретить мероприятия в зале «Крокуса» после теракта.