В Госдуме предложили запретить увеселительные мероприятия в зале «Крокуса» после теракта

В Госдуме предложили запретить увеселительные мероприятия после случившегося в «Крокус Сити Холле» в том самом зале, где произошла трагедия. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 25 марта, ссылаясь на слова депутата Госдумы Ольги Занко.

Депутат от «Единой России» уверена, что место, где погибло больше ста человек не может остаться местом для танцев и плясок. Там можно, по мнению политика, открыть парк или галерею – но, обязательно, с мемориальным знаком или табличкой, которая расскажет о случившейся трагедии.

Это предложение будет обсуждаться, по предварительным данным, уже во вторник, 26 марта. Напомним, что, по последним данным, во время теракта в «Крокус Сити Холле» официально погибшими значатся 137 человек, трое из них – несовершеннолетние. Воскресенье, 24 марта, стало днем общенационального траура.