«Тебя не пустят, генацвале»: Грузия закрывает въезд для туристов без медстраховки

С 1 января 2026 года въехать в Грузию без действующей медицинской страховки станет невозможно. Новое правило касается всех иностранцев, включая граждан России, и будет строго контролироваться на всех пунктах пропуска. Об этом сообщает Lenta.ru.

Грузия официально ужесточила правила въезда для иностранных туристов. С первого дня 2026 года наличие медицинской страховки станет обязательным условием для пересечения границы. Соответствующие поправки внесены в закон страны «О туризме».

Проверять полисы пограничники будут как в аэропортах, так и на всех наземных контрольно-пропускных пунктах. Если турист все же окажется на территории Грузии без необходимого документа, его ждет немедленный штраф. Размер санкции для нарушителя составит 300 лари, что эквивалентно примерно 8,4 тыс. руб.

Особое внимание власти уделят любителям активного отдыха. Если в страховке не будут указаны рискованные виды спорта, например, горные лыжи или рафтинг, сумма штрафа может быть существенно увеличена. Повторное нарушение обойдется еще дороже — до 2 тыс. лари (около 56,5 тыс. руб.). Таким образом, отсутствие полиса грозит не только проблемами на границе, но и серьезными финансовыми потерями уже во время путешествия.

Ранее Грузия потребовала от ЕС извинений за заявления о химическом оружии на митингах.