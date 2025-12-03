«Бесы напали на страну». Парламент Грузии обвинил Брюссель в гибридной войне: что стоит за скандалом с химоружием?

Грузия официально потребовала от институтов Евросоюза публичных извинений за ложные утверждения о применении химического оружия против протестующих в Тбилиси в конце 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с резким заявлением, назвав обвинения в адрес властей страны откровенной ложью. Он подчеркнул, что после публикации материалов ни одно доказательство применения запрещенных веществ так и не было представлено. Теперь Тбилиси ждет извинений от официальных лиц ЕС, включая пресс-секретаря Еврокомиссии, а также от ряда европарламентариев и неправительственных организаций.

Папуашвили расценил всю ситуацию как элемент гибридной войны против Грузии. По его словам, Брюссель целенаправленно использует ложные нарративы и враждебную риторику для давления на страну. Поводом для скандала стал материал Би-би-си, в котором со ссылкой на участников акций утверждалось о применении вещества «камит» — устаревшего отравляющего средства времен Первой мировой войны.

Ранее стало известно о «плане Б» у НАТО в случае провала на Украине.