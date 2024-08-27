TechCrunch: популярность Telegram на Западе после задержание Дурова растет как на дрожжах

Популярность мессенджера Telegram в ряде западных государств последние несколько дней бьет рекорды, набирая обороты по числу новых пользователей. Как передает портал TechCrunch, причиной тому недавний арест в парижском аэропорту сооснователя компании Павла Дурова, к которому французская Фемида имеет 12 уголовных претензий.

В частности, как сообщается в статистическом отчете портала, в самой Франции в магазине App Store Telegram уже держит пальму первенства в категории «Социальные сети», став третьим по популярности приложением в целом.

«Подъем популярности Telegram начался не сразу после ареста Дурова. Это могло произойти из-за того, что многие люди узнали о новостях только тогда, когда почитали заголовки, которые они пропустили на выходных, или из-за того, что сторонние источники информации о магазинах приложений немного задерживаются в фиксации изменений рейтинга», — говорится в статье.

Среди социальных сетей в американском App Store Telegram также набирает популярность. К настоящему моменту мессенджер Дурова стал вторым по количеству скачиваний. В целом же, как следует из материала, число загрузок Telegram на iOS по всему миру увеличилось уже на 4%.

24 августа в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием. Россиянину предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что вместе с задержанным в аэропорту Парижа Ле-Бурже российским бизнесменом и сооснователем Telegram Павлом Дуровым была взята под стражу летевшая вместе с ним девушка-блогер Юлия Вавилова, являющаяся криптокоучем.