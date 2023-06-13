Первые стобалльники по ЕГЭ определились в Подмосковье по трем предметам

Одиннадцатиклассникам стали известны первые результаты ЕГЭ — по географии, литературе и химии. Тем самым определились первые ученики, набравшие 100 баллов за итоговый экзамен, сообщили в областном Минобразования.

Стобалльниками в регионе стали уже 208 учеников, отметила подмосковный вице-губернатор Ирина Каклюгина. По ее словам, в этом году их число увеличилось. В частности, девять учеников получили высший балл за ЕГЭ по географии, 168 — по литературе, еще 31 — по химии. Большинство стобалльников сдавали экзамен в Балашихе, Королеве, Красногорске, Мытищах и других округах. Вице-губернатор напомнила, что школьникам, которые достигнут максимального результата за ЕГЭ по двум и более предметам, выплатят по 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к началу учебного года.