Технологичные спектакли: выяснилось, где в России откроют самый инновационный театральный кластер

Артисты из Верхней Пышмы, что в Свердловской области, приехали на гастроли в Москву. Представители театрального кластера THEATRUM привезли москвичам спектакль «Тайна доктора О.». Премьеру удалось посетить корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сюжет повествует об университетском профессоре Джоне Олдмане, который внезапно решает бросить все и уехать, открыв напоследок лучшим друзьям свою страшную тайну. Прежде, чем найти окончательный ответ на загадку главного героя, зрителю придется погрузиться в атмосферу жарких споров и бесконечных вопросов.

Однако, как сообщили гости из города-спутника Екатеринбурга, в оригинальной версии этот спектакль должен быть еще более зрелищным с технологической точки зрения. В театре, расположенном в Верхней Пышме, зал наблюдает за действом через огромную стеклянную стену. Увы, эту находку в столицу привезти было невозможно, хотя она давала бы эффект максимального погружения.

«Признаюсь, я не первый раз использовал стеклянную сцену и я не первый, кто ее использовал. Но в данной истории мне казалось это очень интересным ходом, тем более планировалось, что артисты будут находиться за стеклом с обеих сторон. Зрители должны были сидеть и спереди, и за сценой. Получается, что человек смотрит на сценическую площадку и видит себя в отражении», — пояснил нашему журналисту сценограф Фемистокл Атмадзас.

Впрочем, инновационное пространство уральского кластера позволяет ставить технологические спектакли совершенно любых жанров и принимать у себя труппы мирового уровня.

Сейчас THEATRUM занимает территорию Музейного Комплекса в Верхней Пышме, однако уже 2025 году в эксплуатацию введут основное здание универсального частного театра, которое даст возможность удивлять зрителя куда более изощренными эффектами.

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