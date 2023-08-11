Технопарк и корпус для проживания детей заканчивают строить в подмосковном Долгопрудном

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку завершения строительства технопарка на и кампуса для проживания, которые входят в состав образовательного кластера на базе «Физтех-лицея имени П. Л. Капицы» в Долгопрудном.

Отмечается, что в рамках выездных мероприятий Главгосстройнадзор проверит соответствие выполненных работ требованиям проектной документации. При этом особое внимание уделят проверке систем пожарной безопасности.

В ведомстве сообщили, что общая площадь двух новых зданий лицея составляет почти сорок две с половиной тысячи квадратных метров. В жилом кампусе предусмотрены более ста двухместных комнат, в том числе шесть предназначенных специально для проживания для детей-инвалидов.

Ожидается, что по завершении проверки, в случае соблюдения всех требований проекта, застройщику будет выдано заключение о соответствии.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что новый образовательный комплекс откроется в ЖК «Императорские Мытищи» к началу учебного года.