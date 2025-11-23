Техосмотр с сюрпризом: установка китайских ламп в фары приведет к лишению прав

Установка несертифицированных осветительных приборов в автомобильные фары признана административным правонарушением. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 6 до 12 месяцев, пишет « Автовзгляд ».

Эксперты отмечают, что лампы китайского производства, не имеющие соответствующих сертификатов, часто не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Их использование приводит к нарушению правил светораспределения и ослеплению других участников дорожного движения.

Специалисты рекомендуют автовладельцам выбирать легальные методы улучшения освещения. Восстановление оригинальной оптики позволяет увеличить эффективность светового потока без риска административной ответственности. Замена ламп на нестандартные модели также может вызвать повреждение отражателя и проводки автомобиля.

В случае выявления несоответствия световых приборов установленным требованиям инспектор ГИБДД имеет право направить транспортное средство на техническую экспертизу с последующим изъятием регистрационных документов.

