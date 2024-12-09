Тейлор Свифт выступлением в Канаде завершила самый кассовый тур в истории

Известная певица Тейлор Свифт концертом в Канаде завершила свой мировой тур. За все время поездки она собрала кассу около 2 млрд долларов, и тем самым побила мировой рекорд. Такие данные появились у газеты New York Times.

В воскресенье, 8 декабря, прошло финальное выступление Тейлор Свифт во время ее мирового турне под названием Eras Tour. Концерт проходил в Ванкувере, в канадской провинции Британская Колумбия.

«Тур Свифт продал билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два миллиарда с мелочью - в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории», — указали журналистам в компании Taylor Swift Touring, которая продюсировала эту поездку.

По имеющимся данным, всего выступления поп-дивы во время турне посетило около 10 млн человек. Таким образом, средняя цена билета на ее концерт составила 204 доллара.

Ранее сообщалось, что демократы в США планировали привлечь выступления Свифт для популяризации своего кандидата в президенты. Они хотели проводить на ее концертах во Флориде регистрацию избирателей, и давать им возможность для высказываний на социальные темы.