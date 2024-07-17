Текущий ремонт проведут в Чеховской амбулатории под Истрой

В поселке Первомайском городского округа Истра начался текущий ремонт Чеховской амбулатории, в ходе которого рабочие обновят фасад и приведут в соответствие всем действующим требованиям внутренние помещения. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках региональной госпрограммы. Здание построили в 1969 году, последний ремонт в нем проводился в 2008 году.

«На текущий момент почти на 10% выполнен демонтаж стяжки кровельного покрытия. Начаты демонтажные работы напольного покрытия — плитки, линолеума. Сняты дверные блоки», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на время ремонта пациентов принимают в другом крыле здания. Завершить работы планируют в ноябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.