Тель-Авив вновь жаждет крови: израильские ВВС нанесли серию авиаударов по югу Сирии

В ночь на среду, 26 февраля, израильские военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по территории на юге соседней Сирии. Об этом передает телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по военным целям на юге Сирии, включая командные центры и многочисленные объекты с оружием», — проинформировали в ЦАХАЛ.

Как заявил министр обороны Кац, задача атаки — нормализовать обстановку в регионе. По его словам, удары направлены на объекты, где хранится оружие.

«Мы никогда не позволим Южной Сирии превратиться в Южный Ливан. Любая попытка сирийского режима закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем», — пригрозил Кац.

Поступает информация о том, что в районе отеля Damascus International в Дамаске произошел взрыв. Несколько авиаударов были нанесены по территории, расположенной к югу от столицы.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готово отдать администрации Палестины контроль над Газой.