Тела убитых жителей ЯНАО обнаружили в тундре

В Антипаютинской тундре следователи обнаружили тела двух мужчин 24 и 26 лет, которых убили и спрятали в феврале 2025 года. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

По данным ведомства, молодые северяне, обнаруженные в тундре, стали жертвами своих знакомых. Двое подозреваемых могли расправиться с ними вблизи поселка Антипаюты. После преступления они спрятали тела, которые в итоге искали несколько месяцев.

Отмечается, что снежные заносы мешали оперативно найти следы. Однако следователям все же удалось обнаружить не только останки, но и другие вещественные доказательства.

Подозреваемых задержали и отправили под арест. Расследование дела об убийстве продолжается.

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