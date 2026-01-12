«Телефон на экзамене? Прощайте, права!»: МВД вводит жестокий запрет

Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило проект изменений в правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Документ, по данным «Парламентской газеты» , вносит коррективы в регламент, действующий с 2014 года.

Согласно поправкам, вводится новый пункт, позволяющий экзаменатору прекратить проведение испытания в случае обнаружения у кандидата средств связи, фото-, видео- или аудиоаппаратуры, а также других электронных устройств, использование которых запрещено.

Также предлагается сократить срок действия положительной оценки, полученной за теоретический экзамен. В настоящее время кандидат имеет 6 месяцев для сдачи практической части. Проект уменьшает этот период до 60 календарных дней.

Еще одним нововведением станет расширение перечня оснований для аннулирования уже выданных водительских удостоверений. В него могут быть включены медицинские противопоказания, выявленные в ходе внепланового осмотра. Данная мера в первую очередь коснется водителей, работающих по найму.

Кроме того, проект нормативного акта официально закрепляет возможность предоставления медицинского заключения о допуске к управлению транспортными средствами в электронной форме. Это допустимо, если информация о прохождении осмотра внесена в соответствующий государственный реестр, который ведут МВД и Минздрав России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.