Телефон шпионит даже во сне: какая геометка может разрушить вашу жизнь

Каждое действие пользователя в цифровом пространстве формирует массив данных, известный как цифровой след. По словам эксперта по кибербезопасности Саркиса Шмавоняна, даже паузы при прокрутке ленты и скорость набора текста становятся элементами поведенческого анализа. Собранная информация позволяет с высокой точностью определять интересы, социальный статус и психоэмоциональное состояние человека, рассказал « Газете.ру » эксперт.

Основу цифрового профиля составляют активные действия — лайки, репосты, оставленные комментарии и отметки геолокации. Однако значительная часть данных собирается пассивно, без прямого участия пользователя. К этому типу относятся метаданные о местоположении, модели устройства, истории поисковых запросов и списке установленных приложений. Многие бесплатные мобильные приложения монетизируют собранную информацию, передавая ее третьим лицам.

Собранные данные используются для таргетированной рекламы, но также представляют интерес для злоумышленников. Открытые геометки и фотографии могут раскрыть график жизни человека, место жительства и состав семьи. В 2024 году объем утечек персональных данных о гражданах России превысил 1,5 млрд записей, что на 30% больше показателей предыдущего года.

Полное удаление цифрового следа невозможно, но существуют методы контроля над его объемом. Специалисты рекомендуют ограничить доступ к личным страницам в социальных сетях, удалить информацию о месте работы и учебы, а также не публиковать фотографии документов и билетов. Для доступа к критически важным сервисам, таким как банковские приложения, целесообразно использовать отдельный номер телефона, не указанный в публичных профилях.

